Legende: Das Knie ist lädiert Aleksander Kilde. imago images

Männer: Kilde mit schwerer Knieverletzung

Für Aleksander Kilde ist der Ski-Winter vorzeitig vorbei. Der norwegische Gesamtweltcupsieger der Vorsaison zog sich im Super-G-Training auf der Reiteralm einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Das bestätigte der norwegische Skiverband nach einer MRT-Untersuchung in Innsbruck am Samstagabend. Kilde liegt im Gesamtweltcup bei Saisonhälfte auf dem 2. Platz hinter Alexis Pinturault. Er ist Führender in der Abfahrts- und Zweiter in der Super-G-Wertung. Vor Kurzem haben sich in Adelboden schon Kildes Teamkollegen Lucas Braathen und Atle Lie McGrath Knieverletzungen zugezogen.

Frauen: Flury holt sich Selbstvertrauen im Europacup

Die Bündnerin Jasmine Flury gewann die erste von zwei Europacup-Abfahrten in Crans-Montana vor der Österreicherin Lisa Grill. Platz 3 belegte die Freiburgerin Noémie Kolly. Für Flury, die in der Regel im Weltcup fährt, war es der 5. Sieg im Europacup. Den letzten davon feierte sie vor drei Jahren ebenfalls in Crans-Montana. Im Walliser Skiort gastiert am kommenden Wochenende der Frauen-Weltcup. Auf dem Programm stehen zwei Abfahrten und ein Super-G.