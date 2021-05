Legende: Betreut ab sofort das Schweizer Riesenslalom-Team Sandro Viletta. Keystone

Viletta kehrt zu Swiss-Ski zurück

Sandro Viletta kehrt als Trainer zu Swiss-Ski zurück. Der 35-jährige Engadiner gehört ab sofort dem Betreuer-Team der Riesenslalom-Weltcup-Fahrer an. Viletta hatte seine von vielen Verletzungen geprägte Fahrer-Karriere Mitte Dezember 2018 beendet. Höhepunkt war der Olympiasieg in der Kombination an den Spielen 2014 in Sotschi. Im Weltcup gewann der Bündner einmal, im Dezember 2011 im Super-G in Beaver Creek, Colorado.