Slalom in Val d'Isère neu am Samstag

Die Skirennfahrer müssen sich am Wochenende in Val d'Isère auf eine Programmänderung einstellen. Wegen den durchzogenen Wetterprognosen hat der Ski-Weltverband FIS den Slalom neu am Samstag und den Riesenslalom neu am Sonntag angesetzt. Über die Startzeiten (geplant jeweils um 9:30 Uhr und 12:30 Uhr) wird in den kommenden Tagen definitiv informiert.