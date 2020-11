Legende: Fokus auf dem Training Mikaela Shiffrin. Keystone

Shiffrin lässt Lech-Zürs aus

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin verpasst den Parallel-Riesenslalom in Lech-Zürs am Donnerstagabend. Die 25-Jährige, die am vergangenen Slalom-Wochenende in Levi mit den Plätzen 2 und 5 auf die Weltcup-Bühne zurückgekehrt ist, nutzt die Zeit für bisher zu kurz gekommenes Training. Nicht dabei sein wird nach einem positiven Corona-Test auch der Österreicher Marco Schwarz. Es wird vermutet, dass sich der WM-Dritte im Slalom und in der Kombination im privaten Umfeld angesteckt hat. Das Parallelrennen der Männer findet am Freitagabend statt.