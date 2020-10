Legende: Verpasst den Saison-Auftakt in Sölden Mikaela Shiffrin. Keystone

Shiffrin sagt für Sölden ab

Die Ski-Saison wird nächstes Wochenende im Ötztal ohne die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin eingeläutet. Dies gab die 25-Jährige am Freitagnachmittag auf Instagram, Link öffnet in einem neuen Fenster bekannt. «Nachdem ich mir letzte Woche beim Skifahren den Rücken verrenkt habe, wurde mir geraten, Sölden auszulassen, um meinen Rücken heilen zu lassen, damit ich den Rest der Saison Rennen fahren kann. Ich werde bald wieder am Start sein und kann’s kaum erwarten.» Am 17. Oktober findet ein Frauen-Riesenslalom statt, tags darauf jener der Männer.