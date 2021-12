Legende: Steht in Bormio 3 Mal am Start Beat Feuz. Keystone

Bormio als Ersatz für Lake Louise

Der am Sonntag in Lake Louise abgesagte Super-G der Männer wird nachgeholt. Die Speed-Fahrer erhalten am Donnerstag, 30. Dezember, in Bormio die Gelegenheit zum Punkten. Somit sind auf der Stelvio-Piste gleich 3 Rennen terminiert: Am Dienstag die Abfahrt, am Mittwoch und Donnerstag ein Super-G.

02:44 Video Archiv: Odermatt gewinnt 1. Super-G der Saison Aus Sport-Clip vom 03.12.2021. abspielen

Noger setzt sich im Europacup durch

Der 29-jährige St. Galler Cédric Noger feierte in Zinal den 2. Europacup-Sieg seiner Karriere. Der Riesenslalom-Spezialist legte die Basis zum Erfolg im 1. Lauf, in dem er die Konkurrenz um 64 und mehr Hundertstelsekunden distanzierte. Erstmals auf dieser Stufe hatte Noger am 17. Dezember 2018 im italienischen Andalo Paganella ebenfalls im Riesenslalom triumphiert.