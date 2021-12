Legende: Macht auf zweithöchster Stufe auf sich aufmerksam Juliana Suter. Keystone

Dritter Europacup-Triumph für Juliana Suter

Juliana Suter war in der zweiten Europacup-Abfahrt im italienischen Val di Fassa nicht zu schlagen. Zwei Tage nach Rang 2 setzte sich die 23-jährige Schwyzerin mit acht Hundertsteln Vorsprung vor der Österreicherin Christina Ager durch. Für Suter war es der dritte Triumph auf kontinentaler Stufe. Als Dritte schaffte es die 21-jährige St. Gallerin Janine Schmitt (0,14 Sekunden zurück) erstmals im Europacup in die Top 3.

Hirschbühl mit positivem Corona-Test

Einen Tag nach Doppel-Weltmeisterin Katharina Liensberger bremst das Coronavirus auch ihren Vorarlberger Landsmann Christian Hirschbühl aus. Der Technik-Spezialist wurde positiv auf Covid-19 getestet und fällt für den Nachtslalom am Mittwoch im italienischen Madonna di Campiglio aus. Der 31-jährige Österreicher, in diesem Winter Sieger des Parallelrennens in Lech/Zürs, befindet sich in häuslicher Quarantäne.