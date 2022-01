Legende: Schnell unterwegs Corinne Suter. Keystone/Archiv

Suter mit der Trainingsbestzeit

Corinne Suter hat im 1. Training zur Weltcup-Abfahrt der Frauen in Garmisch-Partenkirchen die Bestzeit aufgestellt. Der Schwyzerin am nächsten kam Kira Weidle (GER), die 6 Hundertstel einbüsste. Mit Jasmine Flury auf Zwischenrang 3 (+0,30 Sekunden) zeigte eine weitere Schweizerin eine starke Trainingsfahrt. Im Skiort in Bayern stehen am Wochenende mit einer Abfahrt und einem Super-G die letzten Ski-Rennen vor den Olympischen Spielen in Peking (ab 4. Februar) an. Mit Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin und Wendy Holdener verzichten drei Schweizerinnen auf einen Start.

Resultate des 1. Abfahrtstrainings Box aufklappen Box zuklappen 1. Corinne Suter (SUI) 1:41,30. 2. Kira Weidle (GER) 0,06 zurück. 3. Jasmine Flury (SUI) 0,30. 4. Romane Miradoli (FRA) 0,53. 5. Cornelia Hütter (AUT) 1,17. 6. Tamara Tippler (AUT) 1,18.



Ferner: 10. Joana Hählen (SUI) 1,42. 12. Priska Nufer (SUI) 1,53. 14. Ramona Siebenhofer (AUT) 1,65. 16. Mirjam Puchner (AUT) 1,82. 25. Jasmina Suter (SUI) 2,64. 31. Noemi Kolly* (SUI) 3,90. 36. Stephanie Jenal (SUI) 4,50. – 43 gestartet, 42 klassiert.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Abfahrt der Frauen am Samstag ab 11:20 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Den Super-G gibt es am Sonntag zur selben Zeit auf denselben Kanälen.