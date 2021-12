Verletzung am Kreuzband: Saisonende für Jansrud

Lange Pause für Jansrud

Die Olympia-Saison ist für den Norweger Kjetil Jansrud vorzeitig vorbei. Dies bestätigte der norwegische Skiverband am Mittwoch. Der Speed-Spezialist hatte sich bei seinem Sturz im Super-G von Beaver Creek am Freitag eine schwere Knieverletzung zugezogen. Der 36-Jährige muss sich einer Operation am inneren Seitenband unterziehen. Eine genaue Diagnose zum Ausmass der Kreuzbandverletzung steht noch aus. Der norwegische Verbandsarzt rechnet mit einer Pause von 6 bis 9 Monaten für Jansrud. Genauere Details sollen nach der Operation erfolgen.

Auch Luitz muss pausieren

Riesenslalom-Spezialist Stefan Luitz wird die nächsten Wochen verletzungsbedingt keine Weltcup-Rennen bestreiten können. Es sei ein «bereits relativ weit fortgeschrittener Bandscheibenvorfall» diagnostiziert worden, teilte der 29-jährige Deutsche auf Instagram mit. Er werde deshalb bereits am Donnerstag operiert.