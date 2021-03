Legende: Schwer gestürzt Kajsa Vickhoff Lie. Keystone

Erfolgreiche Eingriffe bei Vickhoff Lie und Schneeberger

Die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und die Österreicherin Rosina Schneeberger sind am Sonntag in Innsbruck erfolgreich operiert worden. Beide hatten sich nach schweren Stürzen im Super-G von Val di Fassa am Sonntag Beinbrüche zugezogen. Das Rennen musste jeweils über 30 Minuten unterbrochen und die Fahrerinnen mit dem Helikopter abtransportiert werden.