Legende: Überzeugt im Europacup Noel von Grünigen. (Archiv-Bild) Keystone

Podestplatz für Noel von Grünigen im Europacup

Im Slalom in Berchtesgaden hat Noel von Grünigen seinen ersten Podestplatz im Europacup errungen. Der 26-jährige Sohn von Michael von Grünigen büsste in den zwei Läufen 47 Hundertstel auf den österreichischen Sieger Joshua Sturm ein. Von den weiteren Schweizern klassierten sich Reto Mächler als 5. und Fadri Janutin als 10.

Hans Pieren verpasst Adelboden-Dernière

Hans Pieren, der am Wochenende nach 28 Jahren zum letzten Mal die Verantwortung für die legendären Rennen am Chuenisbärgli in Adelboden getragen hätte, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 59-Jährige sei geboostert und habe keine Symptome, hiess es in einer Mitteilung. Dessen Assistent Reto Däpp springt nun für ihn ein. Somit kann die feierliche Verabschiedung von Pieren erst im nächsten Jahr erfolgen. Am Samstag steht in Adelboden ein Riesenslalom der Männer auf dem Programm, am Sonntag ein Slalom.