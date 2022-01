Legende: Vom Virus ausgebremst Michael Matt. Keystone

Matt erleidet Corona-Infektion

Nach Manuel Feller beklagen die österreichischen Techniker innert weniger Tage einen weiteren Corona-Fall im Team. Michael Matt wurde im Vorfeld des Nachtslaloms vom Dienstag in Schladming ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet. Die Olympia-Hauptprobe findet damit ohne ihn statt. Matt bewies zuletzt als Elfter in Wengen und Vierter in Kitzbühel starke Aufwärtstendenz. Um eine Teilnahme an den Winterspielen in Peking braucht sich der 28-jährigen Tiroler jedoch nicht gross fürchten. Der Slalom der Männer steht erst am 16. Februar auf dem Programm. Als Genesener muss der Olympia-Dritte von 2018 spätestens fünf Tage vor der Abreise den ersten von insgesamt vier verlangten PCR-Tests machen, die alle negativ sein müssen.