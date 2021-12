Legende: Auf zweithöchster Stufe der Schnellste Ralph Weber. Keystone

Schweizer Serie im Europacup geht weiter

Im dritten Europacup-Rennen in Santa Caterina erringen die Schweizer Alpinen den dritten Sieg. Ralph Weber gewinnt den Super-G. Nach den Plätzen 3 und 2 in den beiden Abfahrten schaffte es der St. Gallner zuoberst aufs Podest. Er errang in Santa Caterina seinen siebten Erfolg auf zweithöchster Wettkampfstufe. Weber setzte sich 0,17 Sekunden vor dem Italiener Giovanni Franzoni durch. Mit Josua Mettler (5.), der am Sonntag die Abfahrt gewonnen hatte, und Gilles Roulin (6.) schafften es zwei weitere Swiss-Ski-Athleten in die Top 6. Niels Hintermann wurde Zehnter.

Alpine Skirennen in Lienz coronabedingt ohne Zuschauer

Die alpinen Ski-Weltcups der Damen im österreichischen Lienz werden wegen der aktuellen Corona-Massnahmen ohne Publikum ausgetragen. Das teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Montag mit. In Lienz stehen am 28. und 29. Dezember ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm.