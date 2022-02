Legende: Überzeugt aktuell im Europacup Simone Wild. Freshfocus

Wild fährt im Europacup-Riesenslalom auf Platz 3

Simone Wild hat im Europacup-Riesenslalom im slowenischen Maribor den 3. Rang erreicht. Geschlagen wurde die Zürcherin nur von der Österreicherin Franziska Gritsch und der Slowenin Neja Dvornik. Dank dem dritten Podestplatz auf dieser Stufe in dieser Saison übernahm Wild die Führung in der Disziplinenwertung. Im Weltcup fuhr die 28-Jährige in diesem Winter im Riesenslalom fünf Mal in die Punkteränge.