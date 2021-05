Legende: Könnte schon bald Austragungsort von Weltcup-Rennen sein Die Matterhorn-Region. imago images

Rennen am Matterhorn ab 2023?

Dank einer besseren Erschliessung des Klein Matterhorn konkretisieren sich die Pläne von Swiss-Ski und dem italienischen Skiverband (Fisi), am Fuss des Berges Weltcup-Rennen in den Speed-Disziplinen durchzuführen. Wie Swiss-Ski bekannt gab, könnte im Herbst 2023 die Weltcup-Saison der Speed-Athleten mit dem länderübergreifenden Event in Zermatt/Cervinia beginnen. Neben mehreren Meetings zwischen Vertretern von Swiss-Ski, dem italienischen Skiverband und den Bergbahnen, haben auch bereits Begehungen der Matterhorn-Region durch die FIS-Renndirektoren stattgefunden.

Slaloms statt Abfahrt in Garmisch

Im Olympia-Winter 2021/22 wird auf der traditionellen Kandahar-Piste in Garmisch-Partenkirchen keine Weltcup-Abfahrt der Männer stattfinden. Der Grund sind die Olympischen Spielen in Peking. Die dortigen Wettkämpfe beginnen mit Speed-Events der Männer, die deshalb am letzten Wochenende vor den Winterspielen keine Rennen mehr fahren. Die Männer sind erst nach Olympia in Garmisch. Weil die Kandahar dann aber wegen der Faschingsferien nicht blockiert werden konnte, finden nun zwei Slaloms auf dem Gudiberg statt.