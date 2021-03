Ski: Durrer nicht zu stoppen

Die 18-jährige Nidwaldnerin Delia Durrer krönt sich nach der Kombination und der Abfahrt auch im Super-G zur Schweizer Meisterin. Sie nahm der zweitplatzierten Priska Nufer 93 Hundertstel ab. Mit Lara Gut-Behrami und Corinne Suter verzichteten die besten Schweizer Speed-Fahrerinnen auf die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen in Zinal. Bei den Männern gewann Lars Rösti im Super-G seinen ersten Schweizer Meistertitel. Der 23-jährige Berner setzte sich mit einem Vorsprung von 63 Hundertstelsekunden auf Nils Mani durch. Den Titel in der Kombination sicherte sich der Slalom-Spezialist Sandro Simonet.

Snowboard: Schweizer Quartett verpasst Weltcupfinale

Snowboarder Moritz Boll ist am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet worden und verpasst deshalb das Weltcupfinale im Slopestyle in Silvaplana vom Sonntag (ab 15 Uhr in einer Teilaufzeichnung auf SRF zwei). Boll hat sich sofort in Isolation begeben, zeigt aber keine Symptome. Weil Boll Kontakt mit Wendelin Gauger, Moritz Thönen und Nicolas Huber hatte, müssen drei weitere Athleten aus dem Schweizer Team in Quarantäne.