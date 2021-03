Wie Swiss-Ski mitteilte, verspürte Holdener leichte Symptome. Der Test fiel dann wie beim Trainer Klaus Mayrhofer positiv aus. Gemäss dem Verband befinden sie beide in Isolation. Ansonsten wurden am Donnerstag keine weiteren Mitglieder des Schweizer Teams positiv getestet.

Bei Holdener und Mayrhofer wurde auch noch ein PCR-Test vorgenommen, dessen Resultat am Freitagmorgen vorlag und der die erste Diagnose bestätigte. Für Holdener ist die Saison damit vor dem letzten Slalom beendet.

Saisonbilanz: «Nur» 3 Mal auf dem Podest

Der Ausfall ist insofern verschmerzbar, dass Holdener nicht mehr in den Kampf um die Kristallkugeln hätte eingreifen können. In ihrer Paradedisziplin Slalom liegt die 27-Jährige im Weltcup knapp 200 Punkte hinter der Führenden Petra Vlhova. Nach einer Verletzung am Wadenbein im September resultierten im Winter 2020/21 für ihre Verhältnisse bescheidene drei 3. Plätze. An der WM in Cortina d’Ampezzo ging sie leer aus.

Für Swiss-Ski läuft es in Lenzerheide zum Ende der famosen Saison mit dem Medaillenregen an der WM und der bevorstehenden erfolgreichen Titelverteidigung im Nationen-Ranking wenig erfreulich. Durch die Absagen der letzten Speedrennen verschlechterten sich die Chancen von Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami im Kampf um den Gesamtweltcup signifikant.