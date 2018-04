Ester Ledecka hat die Saison ihres Lebens hinter sich. In Pyeongchang wurde die 23-Jährige Ski-Olympiasiegerin im Super-G. Wenige Tage später doppelte sie in ihrer Paradedisziplin, dem Snowboard-Parallel-Riesenslalom, nach.

Trotz den Erfolgen hat Ledecka aber noch nicht genug. Im Rahmen der Schweizer Ski-Meisterschaften nahm sie am Samstag in Hasliberg im Riesenslalom teil. Die Tschechin will Erfahrungen in den technischen Disziplinen sammeln. Beim Sieg von Wendy Holdener klassierte sich Ledecka auf Platz 13.

Am Sonntag im «sportpanorama»

Wie die Doppel-Olympiasiegerin ihren Tag im Berner Oberland verbracht hat, sehen Sie oben im Video. Am Sonntag ist Ledecka dann zu Gast im «sportpanorama». Die Sendung sehen Sie ab 18:30 Uhr auf SRF zwei.