Am 2. Wettkampftag der Para-Snowsports-WM in Lillehammer (NOR) gab es auch für die Schweizer Alpinen die 1. Medaille.

Der Walliser Théo Gmür sicherte sich im Super-G auf der Strecke im norwegischen Hafjell in der Kategorie Stehend mit einem mutigen Auftritt auf eisiger Piste die Bronzemedaille. Robin Cuche verpasste ein Tor, Thomas Pfyl wurde bei seinem ersten Auftritt Achter.

Für den 25-jährigen Gmür war es bereits die 5. Medaille bei der 3. WM-Teilnahme, aber diese hat einen besonderen Wert: «Es war ein einziger Kampf, von oben bis unten», sagte er.

2. Medaille für die Schweiz

In der Kategorie Sitzend wurde Murat Pelit Neunter, Pascal Christen schied aus. Für die Alpinen war es die 1. Medaille in Lillehammer, die 2. für die Schweizer Delegation. Snowboarderin Ellen Walther hatte der Schweiz am Freitag die 1. Medaille an der Para-Snowsports-WM beschert.