Legende: Gewann im Riesenlalom Delphine Darbellay. Imago/Dubost

Vor zwei Wochen hatten an den Schweizer Meisterschaften in Verbier der Slalom der Männer und der Riesenslalom der Frauen nicht durchgeführt werden können. Diese beiden Rennen wurden nun in St-Luc respektive Davos nachgeholt.

Im Wallis sicherte sich Lenz Hächler seinen 1. SM-Titel. Der 19-Jährige, der im Riesenslalom Dritter und in der Abfahrt Vierter geworden war, setzte sich vor Sandro Simonet (+ 0,02) und Luc Herrmann (+ 0,14) durch. Luca Aerni, der nach dem 1. Lauf in Führung gelegen hatte, schied am Nachmittag aus.

Premiere auch für Darbellay

Auch in Davos sicherte sich ein neues Gesicht SM-Gold. Die 20-jährige Walliserin Delphine Darbellay setzte sich im Riesenslalom mit 6 Hundertsteln Vorsprung auf die ein Jahr jüngere Stefanie Grob durch. Bronze ging an Lara Baumann.

Die erfahrenen Weltcup-Fahrerinnen Andrea Ellenberger und Priska Nufer landeten auf den SM-Rängen 5 und 6. Die schnellste Zeit stellte die als Gast angetretene Österreicherin Lisa Hörhager vor ihrer Landsfrau Michaela Heider auf.