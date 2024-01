Legende: Stefanie Grob Die Appenzellerin eroberte im Vorjahr WM-Gold in der Königsdisziplin Abfahrt und ist mittlerweile Schweizer Nachwuchssportlerin des Jahres 2023. Keystone/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

11 Entscheidungen – 54 Nationen – 6 Renntage – 16 Schweizerinnen und Schweizer: dies die wichtigsten Kennzahlen der 43. Welttitelkämpfe im Ski alpin auf Nachwuchsstufe. Der jährlich ausgetragene Anlass findet diese Woche auf 5 Strecken im französischen Teil des Skigebietes Portes du Soleil statt, das auch auf Walliser Boden liegt.

Swiss-Ski wird mit folgenden Athletinnen und Athleten versuchen, das Standing als Nummer 1 im Juniorenbereich zu zementieren:

Aufgebot von Swiss-Ski Box aufklappen Box zuklappen Frauen (8): Malorie Blanc (Anzère), Anuk Brändli (Arosa), Annie Farquet (Bagnes), Stefanie Grob (Brülisau), Nora Guggisberg (Flumserberg), Laura Huber (Haslital Brienz), Janine Mächler (Hausen am Albis), Isabella Pedrazzi (Altendorf) Männer (8): Denis Corthay (Bagnes), Mauro De Almeida (Flimserstein), Lenz Hächler (Oberwil-Zug), Livio Hiltbrand (Weissenburg), Philipp Kälin (Stoos), Florian Vogt (Reigoldswil), Aurelio Wyrsch (Valens), Thomas Zippert (Arosa)

Denn bei den letzten Weltmeisterschaften 2023 in St. Anton führte die helvetische Delegation mit 3-mal Gold, 4-mal Silber und 1-mal Bronze den Medaillenspiegel an.

1 / 4 Legende: Livio Hiltbrand, 20 Der Lohn für seinen Junioren-WM-Titel: Die Teilnahme und Rang 17 im Super-G beim Weltcup-Finale 2023 in Andorra. Keystone/Jean-Christophe Bott 2 / 4 Legende: Janine Mächler, 19 Die Zürcherin gilt als Technikspezialistin. Keystone/EPA/KIMMO BRANDT 3 / 4 Legende: Lenz Hächler, 20 Der Zuger hat eine Silbermedaille im Super-G zu verteidigen. Swiss-Ski 4 / 4 Legende: Stefanie Grob, 20 Als Mitglied des Schweizer B-Kaders gilt sie als Allrounderin. Keystone/Jean-Christophe Bott

Alle 4 Podestfahrerinnen und -fahrer sind erneut selektioniert. Ihre Karrieren sind seither weiter gereift – Weltcup-Erfahrung inklusive fürs Quartett Stefanie Grob, Janine Mächler, Lenz Hächler und Livio Hiltbrand.

Auch ein Blick in die WM-Annalen macht die Schweiz zu einer ambitionierten Equipe. Marco Odermatt räumte an der Junioren-WM mit 6 Titeln und einem 3. Rang 2016 in Sotschi bzw. 2018 in Davos im grossen Stil ab.

Datum Disziplin Schweizer Medaille im 2023 Ort Dienstag, 30.1. Abfahrt M Livio Hiltbrand (Bronze) Châtel Abfahrt F Stefanie Grob (Gold) Châtel Mittwoch, 31.1. Super-G M Livio Hiltbrand (Gold)

Lenz Hächler (Silber) Châtel Super-G F Stefanie Grob (Silber) Châtel Alpine

Team-Kombi M Châtel Alpine

Team-Kombi F Stefanie Grob/

Janine Mächler (Gold) Châtel Freitag, 2.2. Riesenslalom M Saint-Jean-

d'Aulps Slalom F Janine Mächler (Silber) Morzine Samstag, 3.2. Slalom M Avoriaz Riesenslalom F Stefanie Grob (Silber) Saint-Jean-

d'Aulps Sonntag, 4.2. Teambewerb Les Gets