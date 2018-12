Es passierte am «Zauberberg» in Semmering. Der Sturz sah harmlos aus, die Folgen waren aber gravierend. Bei einer MRI-Untersuchung stellten die Ärzte einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Innenmeniskusriss im rechten Knie fest. Katharina Gallhuber muss sich einer Operation unterziehen. Die 21-Jährige fuhr in dieser Saison dreimal in die Top Ten. An den vergangenen Olympischen Spielen in Pyeongchang gewann sie Bronze im Slalom und Silber mit der Mannschaft.