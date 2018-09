Mélanie Meillard wird das Verletzungspech nicht los. Im Februar hatte sie sich kurz vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang im Training einen Kreuzbandriss und eine Luxation des Aussenmeniskus im linken Knie zugezogen. Rund 7 Monate später steht die Nachwuchshoffnung von Swiss-Ski erneut vor einer Knie-Operation. Dies, obschon zunächst nichts auf Komplikationen hingedeutet hatte.

Nach einer intensiven Reha-Phase muss die 20-jährige Unterwalliserin jetzt aber weiter pausieren – und dies monatelang. Es ist ausgeschlossen, dass sie im bevorstehenden Winter Weltcup-Rennen bestreiten kann. Mit der WM 2019 in Are (Sd) verpasst sie den 2. Grossanlass in Folge. Meillard ist nach Justin Murisier der zweite gewichtige Ausfall im Schweizer Lager.

Meillard schien im letzten Winter vor dem grossen Durchbruch zu stehen, ehe die Verletzungshexe erbarmungslos zuschlug. Beim City Event am Neujahrstag 2018 in Oslo fuhr sie auf den 3. Rang. Zudem hatte das Technik-Talent im Weltcup mehrere Top-10-Klassierungen vorzuweisen.