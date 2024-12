In Minturn können Skitalente an einer öffentlichen Schule Ausbildung und Training verbinden. Günstig ist der Spass nicht.

So suchen die USA die neue Shiffrin oder den neuen Miller

Zwischen 12 und 18 Jahre alt sind die Talente der Ski- und Snowboard-Academy in Millturn im US-Bundesstaat Colorado. Sofern die Noten stimmen, beginnt der Unterricht erst am Nachmittag. Am Morgen wird im benachbarten Vail trainiert. «Soweit ich weiss, sind wir die einzige öffentliche Schule im Land, die mit einem öffentlichen Skiprogramm zusammenarbeitet», erklärt Schulleiter Wade Hill.

Im Vergleich zu den Privatschulen in den USA fährt man als Nachwuchstalent damit deutlich günstiger. Doch um an der Schule aufgenommen zu werden, muss man Mitglied des Skiklubs Vail sein – Kostenpunkt 20'000 US-Dollar pro Jahr. Die Institution hat bereits einige Erfolge vorzuweisen. So waren bei den letzten Jugend-Winterspielen sechs Talente aus der Schule dabei.

Dank Ryan Edelmann wird an der Schule auch Schweizerdeutsch gesprochen. Im Videobeitrag oben erzählt der Sohn ausgewanderter Schweizer von seinem Alltag und dem Traum von einer Ski-Karriere.