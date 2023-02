Um gegen rückläufige TV-Zuschauerzahlen anzukämpfen und mehr Geld einzunehmen, will die FIS unter Präsident Johan Eliasch die TV- und Medienrechte zentralisieren. Die FIS könnte diese dann selbst verwalten. Aktuell darf jeder Skiverband seine Rechte eigenständig verkaufen. Verbände und Medienunternehmen wehren sich dagegen. Stark hinterfragt werden auch Eliaschs Expansionspläne des Ski-Weltcups unter anderem nach Asien, die wegen der damit verbundenen Auswirkungen auf den Klimawandel in der Kritik stehen. So haben kürzlich auch Athletinnen und Athleten die FIS aufgefordert, im Klimaschutz eine Vorreiterrolle einzunehmen.