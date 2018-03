Legende:

Fahrerin der Saison

Dominique Gisin: «Da kommt man kaum an Mikaela Shiffrin vorbei. So viele Podestplätze und Siege in fast allen Disziplinen, das erinnerte zeitweise an Tina Mazes Wundersaison. Auch Wendy Holdener hat mich mit ihrer Konstanz auf sehr hohem Niveau in den technischen Disziplinen und ihren Glanzpunkten bei den schnellen Disziplinen beeindruckt.»

Keystone