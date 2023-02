Legende: Steht vor seinem zweiten Gesamtweltcup-Sieg in Folge Marco Odermatt. Keystone/GABRIELE FACCIOTTI

13 Entscheidungen in 14 Tagen: An der Ski-WM in Courchevel/Méribel ging es in den letzten beiden Wochen Schlag auf Schlag. Richtig Zeit zum Durchschnaufen gibt es für die Athletinnen und Athletinnen aber trotzdem nicht.

Gerade für den Männer-Tross geht es stressig weiter: So reist zum Beispiel Swiss-Ski bereits am Dienstag in die USA, wo am kommenden Wochenende in Palisades Tahoe ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm stehen. Für die Speed-Fahrer geht es eine Woche später in Aspen mit 3 Rennen in 3 Tagen weiter, bevor auch schon wieder die Rückreise nach Europa ansteht.

Datum Männer Frauen 25./26.2. Palisades Tahoe (USA) Crans-Montana (SUI) 3./4./5.3. Aspen (USA) Kvitfjell (NOR) 11./12.3. Kranjska Gora (SLO) Are (SWE) 15.-19.3. Soldeu (AND) Soldeu (AND)

Nach den beiden Riesenslaloms am 11. und 12. März in Kranjska Gora wird die Weltcup-Saison vom 15. bis 19. März beim Weltcup-Finale im andorranischen Soldeu beendet. Und bevor die Sommerpause ansteht, fahren die ganz Hartgesottenen vom 25. bis 31. März in Verbier an den Schweizer Meisterschaften noch um nationale Meriten.

Etwas weniger gross sind die Distanzen im Reiseplan der Frauen: Von Méribel nach Crans-Montana, wo eine Abfahrt und ein Super-G geplant sind, sind es nur 200 Kilometer. Danach geht es in den hohen Norden, wo in Kvitfjell erneut die Speed-Spezialistinnen bei zwei Super-G und einer Abfahrt gefordert sind. In Are (Riesenslalom, Slalom) sind anschliessend wieder die Technikerinnen an der Reihe. In Soldeu und bei der SM in Verbier sind die Frauen am Ende der langen Saison wieder mit dem Männer-Tross vereint.