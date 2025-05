Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und Slalom-Weltmeisterin Camille Rast räumen an der Swiss-Ski Night ab.

Camille Rast und Marco Odermatt sind von einer Expertenjury zur Schweizer Schneesportlerin und zum Schweizer Schneesportler des Jahres gewählt worden.

Rast gewann im vergangenen Winter mit den Slaloms in Killington und Flachau ihre ersten Weltcup-Rennen. Dazu kürte sich die 25-jährige Walliserin Mitte Februar in Saalbach-Hinterglemm zur Slalom-Weltmeisterin.

Weitere Auszeichnung für Odermatt

Odermatt gewann zum vierten Mal in Serie den Gesamtweltcup und drei weitere kleine Kristallkugeln (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom). An der WM in Saalbach sicherte sich der 27-jährige Nidwaldner die Goldmedaille im Super-G.

An der dritten Swiss-Ski-Gala in Zürich-Oerlikon erhielt zudem Niels Hintermann – wie Rast und Odermatt ein Alpin-Rennfahrer – den «Outstanding Achievement Award». Der 30-jährige Zürcher verpasste die Saison 2024/25 aufgrund einer Lymphdrüsenkrebserkrankung.