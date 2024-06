Legende: Gemeinsam an der Spitze von Swiss-Ski Urs Lehmann und Peter Barandun. Swiss-Ski/Stephan Bögli

Der 60-jährige Peter Barandun, CEO und Verwaltungsratspräsident von Electrolux und Vizepräsident des Verwaltungsrats der Arbonia AG, gehört seit zwölf Jahren dem Swiss-Ski-Präsidium an, zuletzt amtete er als Vizepräsident. Jetzt übernimmt er gemeinsam mit dem bisherigen Präsidenten Urs Lehmann die Führung.

Der Verband um Lehmann, der in seine bereits fünfte Amtszeit geht, hatte sich im Vorfeld der Versammlung für eine Doppelspitze starkgemacht. Vor allem im Hinblick auf die anstehenden Grossanlässe im Land ist der Verband in nächster Zukunft besonders gefordert. Im nächsten Winter finden im Kanton Graubünden die Biathlon-WM (in Lenzerheide) und die Freestyle-WM (im Engadin) statt, in knapp drei Jahren folgt die alpine Ski-WM in Crans-Montana.

Das Präsidium von Swiss-Ski setzt sich für die Amtsperiode 2024 bis 2028 nun wie folgt zusammen: Urs Lehmann, Peter Barandun, Claude-Alain Schmidhalter, Tamara Wolf, Raphaëlle Favre Schnyder, Stefan Binggeli und Marco Gut.