Beim Team-Event in Are bedeutet für die Schweiz bereits der Viertelfinal Endstation. Sie scheitert am späteren Sieger.

Team-Event in Are

Das Podest

1. Schweden

2. Frankreich

3. Deutschland

Das Weltcup-Finale im schwedischen Are verlief ganz nach dem Gusto des Publikums: Das einheimische Team schaffte den Sprung in den Final und bezwang dort Frankreich problemlos mit 3:1. Den entscheidenden Punkt holte zum Abschluss der Slalom-Olympiasieger André Myhrer gegen Julien Lizeroux.

Deutschland gewann den kleinen Final gegen Olympia-Silbermedaillengewinner Österreich. Das Duell endete zwar 2:2, die zwei schnellsten Zeiten sprachen aber für die Deutschen.

Die Schweiz

Der Olympiasieger konnte seine Leistung von Südkorea nicht bestätigen. Denise Feierabend, Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener und Luca Aerni blieben bereits im Viertelfinal mit 1:4 an Schweden hängen.

Hargin hat schlicht einen sackstarken Lauf runtergebracht

Feierabend und Zenhäusern scheiterten an ihren Gegnern, Holdener an einer Torstange. Aerni holte den Ehrenpunkt für die Schweiz, ausgerechnet gegen den sonst bestechenden Olympiasieger Myhrer.

Das Abschneiden ist ein Dämpfer für die Schweiz: Ab 2014 hatte Swiss Ski den Mannschafts-Wettbewerb beim Weltcup-Finale dreimal in Folge gewinnen können.

Die Schweizer Stimmen

Holdener: «Ich bin irgendwie nicht ins Fahren gekommen. Beim Einfahren bin ich noch gestürzt, am Ende habe ich das Timing nicht gefunden. Ich habe aber zum Glück nur eine Schürfung geholt.»

«Ich bin irgendwie nicht ins Fahren gekommen. Beim Einfahren bin ich noch gestürzt, am Ende habe ich das Timing nicht gefunden. Ich habe aber zum Glück nur eine Schürfung geholt.» Zenhäusern: «Wir wussten, dass mit Schweden ein starker Gegner wartet. Diesmal ist es nicht aufgegangen. Mein Lauf war eigentlich nicht schlecht, aber Hargin hat schlicht einen sackstarken Lauf runtergebracht. Gratulation an ihn.»

Das weitere Programm

Zum Saison-Abschluss sind noch die Techniker an der Reihe. Am Samstag stehen in Are der Riesenslalom der Männer und der Slalom der Frauen auf dem Programm, am Sonntag dann umgekehrt der Slalom der Männer und der Riesen der Frauen.

