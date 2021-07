Das Palmarès ihrer Ski-Karrieren ist beeindruckend. Dass die SRF-Experten Tina Weirather und Marc Berthod auch nach dem Rücktritt auf den Pisten noch schnell und gekonnt unterwegs sind, versteht sich von selbst.

Rollen statt Kanten

Doch was passiert, wenn man den beiden eine neue Unterlage – in diesem Fall Rasen – und statt scharfer Kanten kleine Rollen vorlegt? Tina vs. Marc geht in die 2. Runde – diesmal auf Grasski. Wer die Nase vorne hat? Das erfahren Sie im Video oben.

Das erste Duell der beiden hatte Berthod anlässlich des Weltcup-Finales in Lenzerheide im vergangenen März gewonnen. Der 37-Jährige entschied damals den Parallel-Wettbewerb gegen Weirather knapp für sich.