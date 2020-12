In der 3. Runde des Duells zwischen Marc Berthod und Lukas Studer standen am Montag neben «Montagsmaler» auch Quizfragen auf dem Programm. Zwar lagen sowohl der SRF-Experte als auch der Moderator bei der entscheidenden Frage falsch, Studer sicherte sich dennoch den Sieg. Bei der Anzahl an Weltcup-Podestplätzen von Didier Cuche lag er mit seinem Tipp näher an der korrekten Antwort.

Zum 2. Mal musste Verlierer Berthod also den Wetteinsatz einlösen. Und dieser hatte es in sich: ein Bad in einem eiskalten Bergsee. Für einmal wollte der siegreiche Studer seinen Kontrahenten mit der Aufgabe aber nicht alleine lassen. Und so wagten beide den Sprung ins Wasser.

Wie sich Berthod und Studer bei dieser Challenge schlugen, sehen Sie oben im Video.