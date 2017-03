Und jetzt kommen die Ski in den Keller? Von wegen!

Die alpine Ski-Saison 2016/17 gehört der Vergangenheit an. Doch die meisten Athleten kommen kaum zum Durchschnaufen, wie SRF-Experte Berni Schär im Audiobeitrag ausführt.

Auch wenn alle Rennen der Saison entschieden sind, bleibt es bei einer Zweiklassengesellschaft im Skizirkus. So dürfen Stars wie etwa Marcel Hirscher nun in wohlverdiente Ferien abtauchen. Der grosse Rest dagegen ist an verschiedensten Fronten weiter gefordert: