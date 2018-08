Lindsey Vonn hat auf Instagram ihren Rücktritt per Ende der kommenden Ski-Saison bekannt gegeben. In der Rubrik «Ask me anything» («Frag mich irgendetwas») antwortete die 33-Jährige auf die Frage, wie lange sie noch Ski fahren werde: «Das ist die letzte Saison meiner Karriere.»

Legende: Ganz klar: Rücktritt Instagram

In Stein gemeisselt ist diese Aussage aber wohl nicht. Auf eine weitere Frage, was sie tun würde, sollte sie den Sieg-Rekord von Ingemar Stenmark im Weltcup bis dahin nicht geknackt haben, entgegnete die Amerikanerin: «Schwierige Frage, ich weiss keine Antwort.»

Legende: Doch kein Rücktritt? Instagram

Die Bestmarke des Schweden von 86 Erfolgen ist das letzte grosse Ziel von Vonn. Dazu fehlen der 82-maligen Weltcup-Siegerin nur noch 4 Erfolge.

Während ihrer Karriere gewann sie ausserdem 4 grosse und 16 kleine Weltcup-Kristallkugeln. An den Olympischen Spielen gewann sie 2010 die Goldmedaille und an der Weltmeisterschaft 2009 holte sie mit dem Sieg in Abfahrt und Super-G das «Speed-Double». Derzeit bereitet sie sich in Chile auf die kommende Saison mit dem Höhepunkt WM in Are vor.