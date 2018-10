Im Hangar des Air Force Centers in Dübendorf wurden die Schweizer Wintersportler am Samstag im Rahmen des traditionellen Abgabetages mit den neuen Outfits für die Saison eingekleidet. Gut gelaunt tauschten sich die Athleten untereinander aus. «Es ist der insgeheime Startschuss zur neuen Saison», meint Carlo Janka.

Die Saison kann der Bündner sorgenfreier angehen als die vergangene, denn die schweren Zeiten liegen hinter ihm. Immer wieder litt der 31-Jährige unter Rückenschmerzen, letztes Jahr riss er sich kurz vor dem Saisonstart das Kreuzband.

Der Kopf will noch nicht

Doch jetzt geht es dem Schweizer wieder besser. «Das Knie schränkt mich nicht mehr ein, ich kann zu 100 Prozent alles machen. Die Stop-and-Go-Bewegungen funktionieren ohne Probleme.»

Trotzdem ist der Obersaxer noch nicht ganz bereit für den Winter. «Der Kopf vertraut dem Knie noch nicht ganz, dass es den Belastungen standhält. Daher brauche ich noch ein paar Fahrten, um mich davon zu überzeugen.»

Janka in Sölden nicht dabei

Das erste Rennen wird Janka in Lake Louise bestreiten. Auf einen Start beim Riesenslalom in Sölden verzichtet er. «Im Riesenslalom habe ich wegen meiner Verletzung eine gute Startnummer verloren. Ich müsste am Schluss starten, das macht wenig Sinn.» Zuerst müsse er im Speedbereich wieder Fuss fassen. Erst dann sei die technische Disziplin möglicherweise wieder ein Thema.

