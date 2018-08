Beat Feuz ist einer, der die sommerlichen Temperaturen geniesst und nicht das ganze Jahr Minusgrade braucht. «Man kennt mich ja, ich bin nicht so ein Fan vom Skifahren im Sommer.» Trotzdem freut er sich auf den Winter. Bald wird er wieder auf seinen Skis stehen.

Doch bevor es soweit ist, muss er an seiner Fitness arbeiten. Der Fokus lag im Sommertraining bis jetzt auf Ausdauer, Kraft und Koordination. «Es ist wichtig, den Körper fit zu machen für die Saison», so der Abfahrts-Weltcupsieger.

Intensivierte Trainingseinheiten

Seinem Knie, welches seit 2013 einer hartnäckigen Infektion ausgesetzt ist, geht es von Jahr zu Jahr besser. In der Physiotherapie können die Übungen dieses Jahr sogar intensiviert werden. Dafür reist 1 Mal pro Woche extra der Physiotherapeut von Swiss-Ski an.

Feuz ist also bereit im Winter wieder anzugreifen und auf die Jagd nach seinem ersten Kitzbühel-Sieg zu gehen. Vielleicht wird es sogar die WM-Titelverteidigung in Are? «Das wäre schon ein grosser Traum von mir», so der 31-Jährige.

Clea ist neuer Teil seines Lebens

Neben dem Skifahren hat dieses Jahr aber noch etwas anderes grossen Stellenwert in seinem Leben, denn seine Familie hat Zuwachs bekommen. Im Juni ist er Vater einer Tochter geworden. «Es ist etwas vom Schönsten auf der ganzen Welt. Das kann man sich vorher nicht vorstellen», so der Schangnauer.

Nimmt man als frischgebackener Vater nun mehr Rücksicht auf der Piste? «Es wäre fast gefährlicher, wenn ich weniger Risiko auf der Rennstrecke nehmen würde. Wichtig ist, dass die Konzentration hoch ist, denn so bleibt das Risiko abschätzbar.»

Feuz im Sommertraining Wie der Schweizer die Österreicher auch im Sommer einteilt, erfahrt ihr in Teil 2 am Sonntag.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 23.08.2018, 22:25 Uhr.