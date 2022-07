Die dünne Schneedecke in Zermatt leidet unter den hohen Temperaturen und Regen. Temporär sind keine Trainings möglich.

Pisten-Schliessung in Zermatt: Swiss-Ski passt Planung an

Legende: Vorläufig nicht mehr auf dem Gletscher in Zermatt Marco Odermatt beim Sommertraining. Swiss-Ski

Die Ski-Teams müssen temporär auf das Gletschertraining in Zermatt verzichten. Dies, weil die aufgrund des schneearmen Winters dünne Schneedecke leidet. Die hohen Temperaturen und der Regen setzen dem Untergrund auf 4000 m über Meer zu. Swiss-Ski ist zuversichtlich, dass die Trainings ab Mitte August wieder aufgenommen werden können.

Südamerika, Saas-Fee, Skihalle

Zuvor hatten die Trainings, die seit Anfang Juli laufen, grösstenteils planmässig absolviert werden können. Weiter geht es für die besten 15 Swiss-Ski-Athleten, der sogenannten Trainingsgruppe «Mastery», mit Einheiten in Südamerika. Das war bereits seit langem geplant. Die restlichen Athleten werden in Saas-Fee im Schnee oder in Skihallen trainieren.

Markus Hasler, CEO der Zermatt Bergbahnen, äussert sich zu der Schliessung folgendermassen: «Mit diesen Massnahmen können wir garantieren, dass bei einem Temperaturrückgang und Schneefällen der Trainingsbetrieb für Ski-Teams und der Sommer-Skibetrieb wieder aufgenommen werden können.