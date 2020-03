Die FIS hat den Weltcup-Final in Cortina wegen des Coronavirus abgesagt. Feuz gewinnt vorzeitig den Abfahrts-Weltcup.

Kein Weltcup-Final in Cortina – Kugeln für Feuz und Suter

Der Internationale Skiverband FIS hat aufgrund der Ausnahmesituation wegen der Verbreitung des Coronavirus durchgegriffen und den Weltcup-Final in Cortina d'Ampezzo (18. bis 22. März) definitiv abgesagt.

Letztlich müssen das Wohl und die Gesundheit aller für uns oberste Priorität haben.

Die Absage wurde am Freitagnachmittag vom FIS-Council an einer Telefonkonferenz beschlossen. Ein Hauptgrund für die Absage seien die mittlerweile von mehreren Nationen verhängten Reisebeschränkungen, durch die wohl mehrere Athleten nicht hätten teilnehmen können, hieß es in der FIS-Mitteilung.

«Dies war eine extrem schwierige Entscheidung für uns, aber letztlich müssen das Wohl und die Gesundheit der Athleten, der Mannschaften und aller, die mit der Weltmeisterschaft in Verbindung stehen, sowie der breiten Öffentlichkeit für uns oberste Priorität haben», sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper.

Zwei Kugeln für Suter

Weil damit für die Frauen die Speed-Saison beendet ist, steht auch fest, dass Corinne Suter neben dem Abfahrts- auch den Super-G-Weltcup für sich entscheidet. Sie ist die erste Athletin seit Lindsey Vonn 2015 und die erste Schweizerin seit Michela Figini 1988, der das «Speed Double» gelingt.

Für die Technikerinnen stehen noch ein Slalom, ein Riesenslalom sowie ein Parallel-Event in Are (12.-14 März) auf dem Programm.

Kristall auch für Feuz

Bei den Männern geht die Abfahrtskugel ebenfalls in die Schweiz. Beat Feuz kann im einzig verbliebenen Rennen in Kvitfjell nicht mehr eingeholt werden. Der Schangnauer gewinnt die kleine Kristallkugel damit zum 3. Mal in Folge.

Im Super-G steht die Entscheidung noch aus. Mauro Caviezel führt vor dem abschliessenden Rennen am Sonntag mit 3 Punkten Vorsprung auf den Österreicher Vincent Kriechmayr.

Weitere Rennen im Kalender

Am übernächsten Wochenende beschliessen die Techniker ihre Saison mit einem Slalom und einem Riesenslalom in Kranjska Gora (SLO).

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 2.3.2020, 12:20 Uhr