Legende: Gewann in Bormio sein erstes Weltcuprennen Alexis Monney im Dezember 2024. Freshfocus/Expa/Johann Groder

Beim FIS-Frühjahresmeeting im portugiesischen Vilamoura wurden die vorläufigen Weltcup-Kalender für die Olympiasaison 2025/26 überarbeitet. Endgültig beschlossen wird das Programm erst im Herbst in Zürich. Grosse Überraschungen gibt es bisher keine.

Die Saison beginnt wie gewohnt Ende Oktober in Sölden. Für die Frauen und die Männer stehen je 37 Rennen auf dem Programm. Wie gewohnt wird auch in der Schweiz um Weltcuppunkte gekämpft: die Männer in Adelboden, Wengen und Crans-Montana, die Frauen in St. Moritz und Crans-Montana.

Nur einmal nach Übersee

Bei den Männern klafft vor Silvester noch eine Lücke, weil Bormio als Austragungsort der Olympischen Spiele 2026 nicht in Frage kommt. Auf der «Stelvio» wird in diesem Winter kein Weltcuprennen ausgetragen. Noch sucht die FIS einen Ersatzort.

Anders als zuletzt ist diesmal für beide Geschlechter nur ein längerer Nordamerika-Aufenthalt vorgesehen. Neu im Kalender ist ein Abstecher nach Copper Mountain, ehe es für die Männer nach Beaver Creek und für die Frauen nach Tremblant weitergeht.