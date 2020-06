Legende: Sie gilt es zu schlagen Marlen Reusser, die amtierende Schweizer Meisterin im Zeitfahren. Keystone

Rad: Küng und Reusser erhalten Chance zur Titelverteidigung

Die Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren sind terminiert. Stefan Küng und Marlen Reusser erhalten am Sonntag, 12. Juli, in den Gemeinden Belp und Kehrsatz die Gelegenheit zur Titelverteidigung. Die Titelkämpfe finden auf einer 10,2 Kilometer langen Strecke rund um den in Belp gelegenen Bern Airport statt. Der relativ flache Parcours beinhaltet einen 800 Meter langen Anstieg, die Höhendifferenz beträgt 34 Meter. Je nach Kategorie umfasst das Pensum für die Fahrer eine, zwei oder drei Runden.