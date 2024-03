Das Weltcup-Finale findet neu an zwei Wochenenden statt. Gastgeber ist dieses Jahr das österreichische Saalbach.

6 Kristallkugeln zu vergeben – alle an Odermatt und Gut-Behrami?

Weltcup-Finale in Saalbach

Legende: Schweizer Kristall-Party auf österreichischem Boden? Wie letztes Jahr in Soldeu wollen Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und das Swiss-Ski-Team auch in Saalbach-Hinterglemm feiern. key/Jean-Christophe Bott

Bis letztes Jahr war das Weltcup-Finale eine hektische Sache: 2 Tage Abfahrtstrainings, gefolgt von 9 Rennen binnen 5 Tagen (inklusive des Teamwettbewerbs).

Auf diese Saison hin hat die FIS einen Gang zurückgeschaltet. Den Team-Event gibt es nicht mehr, die 8 verbleibenden Rennen (4 pro Geschlecht) werden auf zwei Wochenenden verteilt und folgen damit dem «normalen» Weltcup-Rhythmus – im Rückblick eine weise Entscheidung, wenn man an die Kritik der Athletinnen und Athleten nach der Unfallserie im Januar denkt.

WM-Testlauf für Saalbach

Was gleich geblieben ist: In geraden Jahren stellt das Weltcup-Finale einen Test für den WM-Organisator des Folgejahres dar. Diesmal ist es Saalbach-Hinterglemm im Salzburger Land. Der Ort im Pinzgau ist unregelmässiger Gastgeber im Weltcup. Die Frauen sind seit 2002 nicht mehr dort gestartet. Das letzte Rennen der Männer, ein Ersatz-Super-G, fand am 7. März 2021 statt. Sieger: Marco Odermatt.

Schliessen 02:26 Video Archiv: Odermatts Sieg vor 3 Jahren Aus Sport-Clip vom 07.03.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 26 Sekunden. 04:28 Video Archiv: Nef 2002 in Saalbach auf dem Slalom-Podest Aus Sport-Clip vom 13.03.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 28 Sekunden.

Odermatt: Zwei weitere Kugeln liegen bereit

Der Nidwaldner dürfte auch heuer in Saalbach zu den grossen Figuren gehören. Am 2. Wochenende fallen die letzten beiden Entscheidungen bei den Männern in den Disziplinen-Wertungen. Odermatt liegt sowohl im Abfahrts-Weltcup (42 Punkte vor Cyprien Sarrazin) als auch im Super-G (81 Punkte vor Vincent Kriechmayr) vorne.

In anderen Worten: In der Abfahrt reicht ihm Rang 3, im Super-G Rang 13 zum Gewinn der kleinen Kristallkugel. Damit würde Odermatt 4 der 5 Kugeln dieser Saison einheimsen.

Gut-Behrami: Vierfach-Kristall im Visier

Dasselbe Ziel hat Lara Gut-Behrami. Den Gesamtweltcup hat die Tessinerin praktisch in der Tasche. Auch im Riesenslalom (95 Punkte vor Federica Brignone) und im Super-G (69 Punkte vor Cornelia Hütter) liegen die kleinen Kugeln auf dem Silbertablett. Das härteste Duell steigt in der Abfahrt. Hier beträgt Gut-Behramis Reserve auf Sofia Goggia nur 19 Punkte.