Legende: Darf er in Cortina starten? Luca Aerni kämpft um einen WM-Platz im Slalom. Freshfocus

Die Qualifikationsphase für die Ski-WM in Cortina (8.-21. Februar) geht in die heisse Phase. Noch haben nicht qualifizierte Fahrer/innen die Möglichkeit, ein begehrtes WM-Ticket zu ergattern.

Die Selektionskriterien von Swiss-Ski sehen vor, dass ein Top-7- respektive zwei Top-15-Plätze in der jeweiligen Disziplin für eine Qualifikation notwendig sind. Weil es pro Disziplin pro Nation nur vier Startplätze gibt – ausser man stellt den Weltmeister, dann sind es 5 – müssen die Verantwortlichen zum Teil unpopuläre Entscheide treffen, nicht alle werden es ins WM-Aufgebot schaffen. Hier eine Übersicht, wie es aktuell aussieht.

ABFAHRT

Frauen: Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Priska Nufer, Jasmine Flury, Michelle Gisin, Jasmina Suter.

Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Priska Nufer, Jasmine Flury, Michelle Gisin, Jasmina Suter. Männer: Urs Kryenbühl (verletzt, verpasst WM), Mauro Caviezel (verletzt, WM-Teilnahme nicht ausgeschlossen), Beat Feuz, Carlo Janka, Marco Odermatt.

Während die Frauen mit 6 Athletinnen ein Luxus-Problem haben, jagt das Schweizer Männer-Team das Verletzungspech. Sowohl Urs Kryenbühl als auch Mauro Caviezel sind aktuell verletzt. Während Kryenbühl die WM verpassen wird, gibt es bei Caviezel noch leise Hoffnungen. Die endgültige Entscheidung wird wohl erst bei den Abfahrtstrainings in Cortina fallen.

SUPER-G

Frauen: Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Priska Nufer

Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Priska Nufer Männer: Urs Kryenbühl (verletzt, verpasst WM), Mauro Caviezel (verletzt, WM-Teilnahme nicht ausgeschlossen), Marco Odermatt, Beat Feuz, Loic Meillard

Sowohl für die Frauen als auch die Männer stehen letzte Speedrennen in Garmisch auf dem Programm, die als zusätzliche Entscheidungs-Grundlage dienen werden. Auch Gino Caviezel, Joana Hählen, Wendy Holdener und Noemi Kolly haben noch Chancen auf ein WM-Ticket.

RIESENSLALOM

Frauen: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami

Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami Männer: Loïc Meillard, Marco Odermatt, Gino Caviezel, Justin Murisier

Das Frauen-Team könnte durchaus noch Zuwachs erhalten. So hat Holdener die halbe Selektionslimite erfüllt. Auch Andrea Ellenberger hätte realistische Chancen gehabt, die Nidwaldnerin erlitt im Dezember allerdings eine schwere Knieverletzung.

Das Männer-Team präsentierte sich in dieser Saison im Riesenslalom äusserst stark, bereits 7 Podestplätze stehen zu Buche. Semyel Bissig hat einen Top-15-Platz auf seinem Konto, da bis zur WM aber kein Riesenslalom mehr ausgetragen wird, dürfte es dem 23-Jährigen nicht reichen.

SLALOM

Frauen: Michelle Gisin, Wendy Holdener, Camille Rast, Mélanie Meillard

Michelle Gisin, Wendy Holdener, Camille Rast, Mélanie Meillard Männer: Ramon Zenhäusern, Daniel Yule, Loïc Meillard, Tanguy Nef, Luca Aerni

Das kleine aber feine Slalom-Team der Frauen hat in dieser Saison zu überzeugen gewusst. Mit Michelle Gisin gewann eine Schweizerin erstmals seit fast 19 Jahren wieder einen Slalom. Auch die eigentliche Teamleaderin Wendy Holdener kommt wieder besser in Fahrt.

Die Entscheidung bei den Männern dürfte den Verantwortlichen Kopfzerbrechen bereiten. Während der letzte Saison so starke Daniel Yule in einem Tief steckt, hat sich Luca Aerni wieder nach vorne gearbeitet. Wer muss in Cortina weichen? Das kommende Wochenende mit 2 Slaloms in Chamonix dürfte entscheidend sein.

Limite Anzahl Athleten Bei der WM dürfen maximal 24 verschiedene Schweizer Athleten teilnehmen, jedoch nicht mehr als 14 pro Geschlecht. Diese Regel könnte ebenfalls noch Einfluss auf die Selektionen von Swiss-Ski haben.

Die Trainer sind gefragt

Des Weiteren stehen bei der WM noch die Alpine Kombination, der Team-Event sowie je ein Parallel-Rennen auf dem Programm. Dort ist es Sache des Trainer-Teams sowie des Alpin-Direktors zu entscheiden, wer die jeweiligen Startplätze erhält.