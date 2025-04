Corinne Suter siegt an der SM in Zinal im Super-G. Lia Elsa stürzt schwer. Bei den Männern scheitern die Top-Favoriten.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: War in den Walliser Alpen die Schnellste Corinne Suter. (Archiv) Keystone/ROBERT F. BUKATY

Zum 1. Mal seit 2022 ist Corinne Suter wieder an einer Schweizer Meisterschaft zugegen. Vor 3 Jahren in St. Moritz startete sie im Super-G und gewann diesen. Gleiches ist der Schwyzerin nun auch in Zinal geglückt. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von Peking setzte bereits bei den beiden Zwischenzeiten neue Bestmarken und lag im Ziel 0,21 Sekunden vor Malorie Blanc. Dritte wurde Stefanie Grob (+0,23).

Für Suter ist es der insgesamt 7. SM-Titel. Die 30-Jährige steht nun bei 4 Triumphen im Super-G und 3 Siegen in der Abfahrt.

Schwerer Sturz von Lia Elsa

Überschattet wurde Suters Triumph vom schweren Sturz von Lia Elsa. Die erst 16-jährige Bündnerin kam auf den letzten Metern zu Fall und rutschte mit blutigem Gesicht und offenbar bewusstlos in den Zielbereich. Dort wurde sie betreut, das Rennen war lange unterbrochen. Eine genaue Diagnose gibt es noch keine.

Zurbrügg schlägt allen ein Schnippchen

Während bei den Frauen diverse Spitzenfahrerinnen fehlten (u.a. Lara Gut-Behrami), waren bei den Männern mit Ausnahme von Marco Odermatt und Justin Murisier alle Weltcup-erprobten Speedspezialisten am Start. Eine Medaille gab es jedoch nur für einen: Alexis Monney holte sich mit Startnummer 1 zeitglich mit Gaël Zulauf die Bronzemedaille. Marco Kohler (5.), Franjo von Allmen (6.) und Stefan Rogentin (8.) landeten bei schwierigen, sulzigen Bedingungen neben dem Podest.

Gold ging überlegen an Sandro Zurbrügg. Der 22-jährige Berner Oberländer distanzierte Silbergewinner Dominic Ott um satte 0,74 Sekunden. Zurbrügg war auch der einzige Mann, welcher Suters Bestzeit bei den Frauen unterbieten konnte.