Legende: War im Vorjahr beste Schweizerin in Sölden Wendy Holdener. Keystone

Swiss-Ski hat je 8 Schweizer Fahrer und Fahrerinnen für den Saisonprolog in Sölden selektioniert. Beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher stehen am letzten Oktober-Wochenende bei den Männern Loïc Meillard, Marco Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel, Thomas Tumler, Cédric Noger, Elia Zurbriggen plus ein weiterer Athlet (nach Qualifikation) am Start.

Für Murisier wird es der erste Weltcup-Einsatz seit März 2018. Der 27-jährige Walliser hatte den gesamten letzten Winter wegen eines Kreuzbandrisses und Knorpelschadens im rechten Knie verpasst.

Auch Michelle Gisin kehrt zurück

Bei den Frauen wurden Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Corinne Suter, Lindy Etzensperger, Simone Wild und Jasmina Suter nominiert.

Gisin wird beim Saison-Prolog ebenfalls ihr Comeback geben. Die Engelbergerin hatte ihre Saison wegen einer Knorpelschädigung sowie einer Kreuzbandzerrung am rechten Knie Ende Januar vorzeitig beenden müssen.