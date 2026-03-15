Legende: Ist Slalom-Weltmeister bei den Junioren Giuliano Fux. Instagram/Swiss-Ski

Giuliano Fux ist Junioren-Weltmeister im Slalom. Dies schaffte er dank einer grossen Aufholjagd im 2. Lauf. Zur Halbzeit hatte der 20-jährige Walliser in Narvik (NOR) noch auf dem 8. Zwischenrang gelegen.

Fux distanzierte die Konkurrenz am Ende um 33 Hundertstel und mehr. Der Halbzeit-Führende Luca Carrick-Smith (GBR) schied bei der Entscheidung nach der ersten Zwischenzeit aus. Sein jüngerer Bruder Freddy holte Silber, Bronze ging an Maximilien Hoder (USA).

Mit Aymeric Hannart (11.) und Luis Stucky (15.) landeten zwei weitere Schweizer in den Top 15. Robert Clarke und Aurelio Wyrsch waren im 1. Durchgang ausgeschieden.

3. Medaille für die Schweiz

Für Fux ist es die 2. Medaille in Norwegen. Bereits im Team-Event hatte er an der Seite von Dania Allenbach, Sue Piller und Jack Spencer Bronze geholt. Zuvor hatte sich Sandro Manser mit Silber im Super-G die erste Schweizer Medaille gesichert. Zum Abschluss wird nun also der komplette Medaillensatz bei der Nachwuchs-WM für die helvetische Delegation Tatsache.