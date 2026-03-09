Swiss-Ski bejubelt an den Junioren-Weltmeisterschaften in Norwegen den ersten Medaillengewinn. Super-G-Silber geht auf das Konto von Sandro Manser.

Legende: Glänzt in Narvik mit Silber Sandro Manser (Archiv). Matthias Hauer/GEPA/freshfocus

Sandro Manser hat an der Junioren-WM im norwegischen Narvik mit Silber im Super-G das Schweizer Medaillenkonto eröffnet. Der 20-jährige Schwyzer kam dabei dem Weltmeistertitel sehr nahe: Sieger Victor Haghighat aus Frankreich nahm ihm nur 3 Hundertstelsekunden ab. Bronze ging an den Kanadier Jake Kertesz. Robert Clarke fuhr als zweitbester Schweizer auf Rang 20. Aurelio Wyrsch (35.) war nach einem Beinahe-Sturz chancenlos.

«Leder» in Team-Kombi

In der Team-Kombination am Montagnachmittag konnte Giuliano Fox die gute Ausgangslage nicht nutzen. Seine 20.-schnellste Zeit im Slalom ergab in Addition mit Mansers Super-G-Resultat den undankbaren 4. Rang. Auf Bronze fehlten nur 4 Hundertstel, auf den Sieg deren 25. Hannart Aymeric gelang die drittbeste Slalom-Zeit. Der Rückstand, den Wyrsch im Super-G aufgelesen hatte, liess jedoch nur Platz 10 zu.

Gold schnappte sich Frankreich mit dem Duo Haghighat und Nash Huot-Marchand. Silber ging an die USA, Bronze an Norwegen.