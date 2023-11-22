Im Rahmen ausgewählter Ski Alpin Rennen führt SRF einen TED mit Zuschauer-Wettbewerb durch. Tippen Sie und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!

Teilnahmemöglichkeiten – nur während der Live-Übertragungen an ausgewählten Daten; gemäss Ankündigung am TV:

TED-Frage: Schafft es das Schweizer Ski-Team aufs Podest?

Telefon: Für Ja wählen Sie 0901 55 77 01 oder für Nein die 0901 55 77 02

(CHF 1.20/Anruf)

SMS: alpin01 oder alpin02 (plus Name und Adresse) an die Zielnummer: 4636

(CHF1.20/SMS)

oder über das Gratis-Teilnahmeformular



Wettbewerbspreise

Hauptpreis – Verlosung beim letzten Rennen mit TED/Wettbewerb unter sämtlichen Teilnahmen der Saison:

Ein Startkapital von 20'000 Franken auf ein Sparkonto! – offeriert von Raiffeisen!

Tagespreise pro Rennen mit TED/Wettbewerb:

500 Franken Guthaben von Sunrise Moments für unvergessliche Schneeerlebnisse in Arosa Lenzerheide; offeriert von Sunrise!

Hospitality-Tickets für zwei Personen für ein Weltcup-Rennen 2027 in Adelboden, inklusive Zutritt zur Tribüne und mit Verpflegung; offeriert von Helvetia Versicherungen

Ein Erlebnis in der Grimselwelt mit Führung zur Staumauer Spitallamm und den Kraftwerken mit Übernachtung und Gourmet-Dinner im Hotel Handeck; offeriert von BKW

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Anschluss an die Übertragung auf dieser Seite publiziert.

Die Preisübergabe erfolgt direkt durch die Preis-Sponsoren zwei bis drei Wochen nach dem Gewinn.

Datum Gewinnerinnen und Gewinner 29.11.2025 Vorname Name, Ort (Guthaben Sunrise) / Vorname Name, Ort (Hospitality-Tickets) / Vorname Name, Ort (Erlebnis Grimselwelt)

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss am Zuschauer-Wettbewerb ist innerhalb der Live-Übertragung. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf, SMS und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen, egal ob richtig oder falsch getippt, gezogen. Der Hauptpreis wird beim letzten Rennen mit Wettbewerb unter sämtlichen über die ganze Saison eingegangenen Teilnahmen ermittelt. Kann eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF, RTS und RSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Sachpreise sind nicht in bar eintauschbar. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Internet bekannt gegeben, die Gewinnerin oder der Gewinner des Hauptpreises zusätzlich am Sender. Für die Übergabe von Naturalgewinnen im Wert von über 1000 Franken (Hauptpreis), wird eine Wohnsitzbestätigung benötigt. Die Preise bleiben bis zur Übergabe im Besitz der Preis-Sponsoren. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nur die Kontaktadressen werden zum Zwecke der Preisübergabe dem Preis-Sponsor mitgeteilt. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von SRF. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.