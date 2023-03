Legende: Bringt viel Know-How mit Der Walliser Olympiasieger Didier Défago. Freshfocus/Benjamin Soland/Blick

Es war ein Fehlstart für das grösste Sportereignis der Geschichte im Wallis: Nach nur 52 Tagen hatte Caroline Kuyper das CEO-Amt für die Ski-WM 2027 in Crans-Montana wieder abgegeben. Am Freitag konnte Swiss-Ski mit Didier Défago nun einen neuen Geschäftsführer präsentieren.

Der Olympiasieger aus dem Wallis war als Topkandidat für die Stelle gehandelt worden. Aufgrund seiner Herkunft und nicht zuletzt als Präsident der Walliser Bergbahnen ist der 5-fache Sieger von Weltcup-Rennen mit den Gegebenheiten vor Ort bestens vertraut.

Der 45-Jährige aus Morgins gewann bei Olympia 2010 in Vancouver Gold in der Abfahrt. Zuletzt war er für den Bau der neuen Weltcup-Strecke «Gran Becca» am Fusse des Matterhorns verantwortlich. «Diese Gelegenheit ist einmalig – und ich bin bereit, diese grosse Herausforderung anzunehmen», so Défago.

Seine Vorgängerin Kuyper hatte bei ihrem Abgang von «schwerwiegenden Störungen und «Ungleichgewicht in der Betriebsführung» gesprochen. Défago soll für die Heim-WM in 4 Jahren nun alles in den Griff bekommen.