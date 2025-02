Die Topfavoriten

Marco Odermatt (SUI)

Alexander Steen Olsen (NOR)

Henrik Kristoffersen (NOR)

Vor einem Jahr reihte Marco Odermatt im Riesenslalom Sieg an Sieg. Erst im 10. und letzten Rennen der Saison beim Weltcup-Finale in Saalbach riss die Serie. Ein Jahr später will der 27-Jährige hier am Zwölferkogel den noch grösseren Erfolg einfahren. Mit WM-Gold am Freitag könnte sich Odermatt zum 2. Schweizer machen, der zweimal Riesenslalom-Gold gewonnen hat. Bislang schaffte dies einzig Michael von Grünigen (1997, 2001).

Im Vergleich zum letzten Winter war der Nidwaldner zwar weniger dominant. Nach zwei Ausfällen gewann er aber dennoch dreimal in Folge (Val d'Isère, Alta Badia, Adelboden) und wurde in Schladming Dritter. Als Disziplinenführender führt der Weg zu WM-Gold nur über Odermatt.

Siegt er erneut (oder landet nebem dem Podest), führt er übrigens eine kuriose Serie an Weltmeisterschaften fort: Entweder siegte «Odi» nämlich – oder er verpasste die Medaillenränge ganz. Eine andere Farbe als Gold gab es für ihn noch nie.

Am gefährlichsten dürfte dem Schweizer die norwegische Techniker-Armada werden. Mit Alexander Steen Olsen (2. in der Riesen-Wertung), Henrik Kristoffersen (3.), Atle Lie McGrath (8.) und Timon Haugan (11.) verfügen die «Elche» gleich über ein Quartett, das aufs Podest schielen darf.

Olsen kämpft zwar seit Längerem mit hartnäckigen Knieproblemen, gewann aber in Sölden und vor der WM in Schladming dennoch zweimal. Geht es bei ihm auf, könnte der Junioren-Weltmeister von 2022 auf dem Treppchen landen.

Gleiches gilt für Kristoffersen, der in seiner Wahlheimat seinen Erfolg von 2019 in Are wiederholen möchte. Der letzte Weltcup-Erfolg des 30-Jährigen liegt indes schon bald 3 Jahre zurück.

Die weiteren Medaillenkandidaten

Thomas Tumler (SUI)

Loïc Meillard (SUI)

Joan Verdu (AND)

Luca De Aliprandini (ITA)

Zan Kranjec (SVN)

Neben diesem Trio haben weitere Fahrer das Podest im Blick. Zu ihnen gehört mit Thomas Tumler und Loïc Meillard auch ein Schweizer Duo. In Tumlers Saison stechen der 1. Weltcup-Sieg in Beaver Creek Anfang Dezember und der 4. Platz in Adelboden heraus, zudem bekundete der Bündner in Val d'Isère Pech, als ein Stein sein Resultat vermasselte. An der WM 2025 hat Tumler dank Silber im Team-Event Parallel bereits eine Medaille im Gepäck.

Dasselbe gilt für Team-Kombi-Weltmeister Loïc Meillard, der in Courchevel Silber hinter Odermatt gewann. Von Rückenproblemen zum Saisonstart handicapiert, steigerte sich der 28-Jährige im neuen Jahr und war in Adelboden (2.) und Schladming (4.) zurück in der Weltspitze. In Saalbach gewann der Walliser vor Jahresfrist beim Weltcup-Finale – damals aber bei frühlingshaften Temperaturen.

Hinter Meillard landete dort Joan Verdu auf dem Podest. Der 29-jährige Andorraner fährt seit 2 Jahren stark und könnte den Zwergstaat als 25. Land in den WM-Medaillenspiegel bringen. Auch Luca De Aliprandini hat das Zeug zu einem Exploit. Trainingsvideos belegen jedenfalls, dass das Duo in Form ist.

Im Medaillenspiegel zwar bereits vertreten ist Slowenien, Zan Kranjec selbst fehlt WM-Edelmetall allerdings noch. Der 32-Jährige ist immer für eine Top-Klassierung gut, in Beaver Creek fuhr der Olympia-Silbermedaillen-Gewinner von Peking in dieser Saison einmal als Dritter aufs Podest.

Der 4. Schweizer

Luca Aerni

Luca Aerni hat mit 31 Jahren die beste Riesenslalom-Saison seines Lebens hinter sich. Im Konzert der ganz Grossen dürfte der einstige Slalom-Spezialist indes keine Chance haben. Bereits ein Top-10-Platz wäre ein starkes Resultat.

Weil die Schweiz in Odermatt den Titelverteidiger stellt, hätte Swiss-Ski mit 5 Athleten antreten können. Doch kurzfristig gab Justin Murisier forfait. Der Walliser verspürte nach der Kombi-Abfahrt Schmerzen im Knie und verzichtet deshalb.

Das Podest an der letzten WM

1. Marco Odermatt (SUI)

2. Loïc Meillard (SUI)

3. Marco Schwarz (AUT)

