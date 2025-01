Legende: Hier werden Weltmeister und Weltmeisterinnen gemacht Der Zwölferkogel. IMAGO Images / Eibner Europa

Wo und wann findet die Ski-WM 2025 statt?

Die 48. Alpine Ski-WM findet vom 4. bis 16. Februar 2025 in Saalbach-Hinterglemm statt. Der Wintersportort im Salzburgerland ist gute 4 Autostunden von der Schweizer Grenze entfernt und erhielt den Zuschlag im Oktober 2020. Erstmals seit 12 Jahren finden die Titelkämpfe wieder in Österreich statt, 2013 war Schladming an der Reihe. Insgesamt richtet Österreich bereits zum 10. Mal eine Ski-WM aus, so häufig wie kein anderes Land. Für Saalbach-Hinterglemm ist es nach 1991 die 2. Austragung. Sämtliche Rennen finden am Zwölferkogel in Hinterglemm und damit an einem Hang statt.

Was ist neu?

Erstmals wird die Alpine Kombination bestehend aus Abfahrt und Slalom als Team bestritten. Zudem wurden die Einzel-Parallelrennen nach zwei WM-Austragungen wieder aus dem Programm gekippt, geblieben ist von diesem Format nur der Team-Parallel-Event. Damit sind in Saalbach 11 Rennen geplant.

Wie sieht das Programm aus?

Nach dem Teamwettbewerb am 4. Februar steht eine Speedwoche an. Neben Super-G und Abfahrten sind in den ersten Tagen jeweils Abfahrtstrainings angesetzt. Die zweite Woche wird von den Alpinen Team-Kombinationen eröffnet, bevor die Techniker das Zepter übernehmen. Nach den Riesenslaloms beschliessen die Slaloms das Programm.

Wie viele Fans werden erwartet?

Die WM-Organisatoren rechnen mit bis zu 250'000 Fans. Alleine im Zielstadion sollen 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf 3 grossen Stehplatztribünen und in einem Schnee-Stehplatzsektor Platz finden. Zum Vergleich: Die Lauberhornabfahrt in Wengen verfolgten in diesem Jahr rund um die Strecke insgesamt 40'000 Fans. Ganz so viele wird es an der WM wohl an keinem Tag geben.

Gibt es noch Tickets?

Ja, auf der offiziellen Ticket-Webseite sind sowohl für die einzelnen Rennen als auch Kombinations-Angebote für alle Speed- oder Technik-Bewerbe noch verfügbar. Die Preise für Tages-Tickets auf den Tribünen bewegen sich zwischen 55 Euro (Team-Event & Team-Kombinationen) und 175 Euro (Männer-Abfahrt und -Slalom).

Wie gross wird die WM?

Gross! Normalerweise hat Saalbach-Hinterglemm 3000 Einwohnerinnen und Einwohner. Während der WM wird diese Zahl jedoch explodieren. Zusätzlich zu den Fans werden 600 Athletinnen und Athleten mit 400 Betreuern aus 60 Ländern erwartet. 250 Journalistinnen und Journalisten berichten über die 11 Rennen. Für ihr Wohl sorgen 1400 Volunteers. Genau gleich viele Torstangen stehen übrigens für die Trainings und Rennen bereit.

Welcher Rekord wankt?

Mikaela Shiffrin hat an Weltmeisterschaften bereits 14 Medaillen gesammelt (7/4/3). Findet die US-Amerikanerin nach ihrer Verletzung rechtzeitig ihre Form wieder und sichert sie sich in Österreich zweimal Edelmetall, übertrumpft sie die Bestmarke der Deutschen Christl Cranz. Cranz sicherte sich indes zwischen 1934 und 1939 gleich 12 Mal Gold, dazu kamen 3 Silbermedaillen – vielleicht eine Marke für die Ewigkeit.

Wie überträgt SRF die Ski-WM?

Ab dem 4. Februar sind Sie bei SRF live dabei. Wir übertragen sämtliche Rennen inklusive Siegerehrungen am Abend, die Abfahrtstrainings sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier am TV und im Livestream. Abgerundet wird das Programm durch das tägliche Ski-WM-Magazin um 18:55 Uhr auf SRF zwei. Online können Ski-Fans das gesamte WM-Programm inklusive Liveticker auf srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App verfolgen. Die Onlineplattformen bieten ferner einen umfassenden Resultatservice sowie aktuelle News, Reaktionen und Analysen – übersichtlich zusammengefasst in einem speziellen WM-Reiter. Auch auf Radio SRF 3 verpasst das Publikum keine Entscheidung. Neben regelmässigen Einschaltungen live aus Saalbach sind Sie bei sämtlichen Entscheidungen und Fahrten von Schweizerinnen und Schweizern live dabei. Dazu gibt es täglich Reaktionen, Rennanalysen und überraschende Nebengeschichten.